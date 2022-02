Covid, dalla Regione Lazio il bonus-psicologo. Zingaretti: "Aiuto concreto per i giovani"

Il governatore: "Un adolescente su quattro presenta sintomi riconducibili alla depressione mentre uno su cinque ha disturbi di ansia. Queste cifre sono raddoppiate rispetto ai livelli pre-pandemia"

Potenziamento degli “Sportelli Ascolto” per il supporto e l’assistenza psicologica presso le scuole. Voucher per assistenza psicologica, l’accesso alle cure per la salute mentale e la prevenzione del disagio psichico. Rafforzamento dei servizi di prossimità e di comunità per la salute mentale, con attività complementari a quelle già svolte dal sistema sanitario pubblico e quindi nuove assunzioni di psicologi da impiegare nelle nuove case di comunità. Sono le principali iniziative messe in campo dalla Regione Lazio. "Un adolescente su quattro presenta sintomi riconducibili alla depressione mentre uno su cinque ha disturbi di ansia. Queste cifre sono raddoppiate rispetto ai livelli pre-pandemia. Vogliamo rispondere a una situazione di criticità con politiche attive".

Così il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, durante la presentazione del progetto 'aiutaMente giovani', il piano per la tutela della salute mentale e la prevenzione del disagio psichico. "Non possiamo ignorare che la pandemia ha lasciato su molti, soprattutto sulle nuove generazioni, dei danni", ha aggiunto Zingaretti. "Abbiamo destinato 10 milioni e 900 mila euro per rispondere alle problematiche delle ragazze e dei ragazzi a seguito della pandemia da Covid. Un piano di interventi integrati e coordinati rivolto in primo luogo ai giovani, con attenzione alle fasce più fragili e in situazione di difficoltà anche familiare".

Conclude ZIngaretti: "'AiutaMentè è il più importante investimento che sia mai stato fatto. Oltre ai problemi economici il Covid ci ha lasciato un problema in più. Non vogliamo lasciare più indietro nessuno. Basta parlare solo dei problemi , bisogna intervenire per risolverli. Per questo abbiamo dato vita a questo progetto". Così il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, a margine della presentazione del progetto 'aiutaMente giovani', il piano per la tutela della salute mentale e la prevenzione del disagio psichico.