La federazione di Salvini è già morta. E sulle amministrative di maggio è buio pesto

Pare abortita prima ancora d’essere stata concepita davvero. E del resto cosa sia, esattamente, non sa dirlo neppure lui che l’ha proposta. E così, quando si vede richiesto di un chiarimento, Matteo Salvini dà risposte in cui la supposta “federazione dei Repubblicani” svapora in qualcosa si più vago, più sfuggente. Ai leghisti lumbàrd, ansiosi di mantenere la propria autonomia all’ombra dello scudo di Alberto da Giussano, tre giorni fa l’ex ministro dell’interno ha offerto rassicurazioni: “Andremo verso un centrodestra diverso, coeso, ma questo non vuol dire che la Lega sparirà. La Lega c’è e rimarrà”. Rimangono però, almeno per ora, anche i dubbi dei parlamentari del Carroccio. Appesi, pure loro, ai volubili umori del capo. “Matteo è fatto così, scopre le carte una alla volta”, prova come può, Riccardo Molinari, a rassicurare i suoi deputati. “Federazione? Io preferisco parlare di federalismo”, tagliava corto Luca Zaia, in attesa del discorso di Sergio Mattarella.

