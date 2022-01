Altri sette anni bellissimi con Mattarella. Ragioni semi serie per esultare

Chiudi gli scatoloni, riapri gli scatoloni. Pensa al trasloco, cambia il trasloco. Riposati, smetti di riposarti. Sergio Mattarella aveva “altri piani”, ha detto, ma poiché deve tornare ad aggiustare i nostri guai, farà come ha già fatto Giorgio Napolitano, e qualcuno rimetterà velocemente i libri e i soprammobili al loro posto. Per quanto riguarda la casa ai Parioli, appena presa in affitto, chissà se c’è una clausola speciale per le caparre dei presidenti della Repubblica uscenti qualora sia provata la causa di forza maggiore. In questo caso è provata, e qualunque anche avido proprietario di immobile comprenderà facilmente che è stato meglio così. Che per fare le istituzioni bisogna saper stare nelle istituzioni. Anche per rivoluzionare le istituzioni, bisogna prima di tutto sapersi comportare da istituzioni.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE