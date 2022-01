Quirinale: "Se Casellati va sotto ai 400 è un dramma per Salvini", dicono in Transatlantico

Nei capannelli del centrodestra non c'è un grande elettore che crede nell'elezione a capo dello stato di Elisabetta Casellati

"Arriva a 409 voti". "Se va sotto ai 400, è un dramma per Salvini". Radio Transatlantico è un'agenzia di scommesse. Nei capannelli del centrodestra non c'è un grande elettore che crede nell'elezione a capo dello stato di Elisabetta Casellati. I leghisti, fronte del Nord, sono scettici e se la ridono. Coraggio Italia ha già fatto sapere che ci saranno diversi franchi tiratori. Ecco per esempio Osvaldo Napoli: "Ceeeeerto la voto tre volte". Forza Italia è sospesa. Il gioco è pericoloso. Se Casellati dovesse non farcela raggiungendo meno voti da quelli da cui parte - circa 450 - sarebbe un problema niente male per Salvini.

Con le reazioni della seconda carica dello stato tutte da decifrare. "Ma perché ha accettato?". Intanto gli osservati speciali sono i grillini. I pretoriani di Conte hanno piazzato dei "buttafuori" davanti all'ingresso dell'Aula. La linea è: non si risponde alla prima chiama, non si ritira la scheda alla seconda. Non partecipano al voto nemmeno Italia viva e Pd. Salvini gioca sul filo dell'azzardo: le trattative sono pronte ad aprirsi dopo questa votazione. Quando - salvo clamorose sorprese su cui nessuno scommette nemmeno una sigaretta - Casellati sarà uscita di scena. Lasciando morti e feriti nel centrodestra.

E questa mattina a Senato chiuso gli uffici hanno concesso la creazione del gruppo Italia dei valori di Elio Lanutti. Per il M5s è stato un regalo scorretto per accaparrarsi i voti del gruppo misto.