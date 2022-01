Salvini tenta lo strappo. Tutto tranne Draghi

Dove voglia andare, nessuno lo capisce. “Neppure noi, non gli stiamo più dietro e non sappiamo dove voglia portarci”, confessa Gian Marco Centinaio, che pure sarebbe un suo fedelissimo. Pure gli alleati alzano le mani. Giovedì mattina, al vertice di centrodestra, Matteo Salvini si è presentato dicendo che “il nome in testa ce l’ho, ma non ve lo dico perché devo fare verifiche”. E siccome già la sera prima li aveva mandati in bianco (“Dovevo sentirmi con Letta, ma non mi ha risposto: aggiorniamoci domani”), Giorgia Meloni è sbottata: “Ma allora che ci stiamo a fare?”. Perfino Matteo Renzi, che pure finora se lo è coccolato, coi suoi sbotta: “E’ incomprensibile”.

Lui si agita, fa cose, vede gente. “Ma la sensazione è quella della mosca nel bicchiere”, sbuffa sconsolato il forzista Andrea Cangini. “Un mese fa a Salvini avevo suggerito un profilo alla Cassese”, ha raccontato Renzi ai suoi parlamentari. “E lui mi ha chiesto chi fosse, Cassese. Al che gli ho suggerito alcuni libri del professore, gli ho inviato i discorsi che ha fatto alla Leopolda e ad Atreju”. Ed ecco che due giorni fa, poco dopo pranzo, Salvini prende e va dal giurista. Due ore di colloquio, il cui scopo, il giudice della Consulta, lo ha capito forse solo giovedì, quando è andata prendendo consistenza l’indiscrezione per cui il suo nome fosse uno di quelli inseriti nella nuova terna da offrire al vaglio degli alleati. Ma se Cassese significherebbe mettere due dita negli occhi a Giuseppe Conte ammiccando a Renzi, l’altro profilo indicato è quel Franco Frattini che invece è una provocazione verso il leader di Iv – che già lunedì lo aveva incenerito, in accordo con Letta – e un rinnovare l’asse col capo grillino. “Quel canale è ancora attivissimo”, mugugna il dem Antonio Misiani.

