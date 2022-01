L'ultima evoluzione (mimetica) di Roberto Fico, tra schede e linee Pd-M5s

Da fondatore di meet-up in quel di Napoli a "terzo scranno" istituzionale (quello da cui leggerà i nomi dei votati per il Quirinale). In buoni rapporti con il Pd, in bilico tra l'essere arbitro e l'essere partigiano

Chi l’avrebbe mai detto, nel lontano 2013? Chi l’avrebbe mai detto che Roberto Fico – allora neodeputato a Cinque stelle post tsunami tour nonché fondatore del primo meet-up napoletano – sarebbe diventato il simbolo del grillismo che, assalito dalla realtà, trova la via per così dire darwiniana di adattamento? Ed eccolo, il presidente della Camera Roberto Fico, per partire dalla fine, che si prepara a procedere, da lunedì, nella veste di speaker che legge i nomi di coloro che escono dall’urna quirinalizia con o senza certezze; ed eccolo che incede per vie e piazze e funerali (quello di David Sassoli, suo caro amico, ha detto nel salotto tv di Lucia Annunziata) in mezzo agli uomini della scorta e con abito scuro di taglio sartoriale, non più modello Oviesse.