Letta scalpita, ma Renzi lo avverte: "Per Draghi al Colle manca un accordo politico"

I due vecchi nemici si vedono, parlano di Amato e della Severino. Il leader dem ha fretta di definire un'intesa sul premier, e sente anche Salvini: "Se Lega e Pd chiudono su Draghi, Conte e Berlusconi non potranno opporsi". I timori per la virata a destra del M5s, l'attivismo di Franceschini che spinge i grillini a non cedere all'ex banchiere

Ha fretta perché nel prolungarsi dell’incertezza vede crescere le insidie. Ma poi Enrico Letta s’arrende all’evidenza di un paradosso che anche Graziano Delrio, il quale pure per la causa si spende come pochi, gli segnala: ché sì, i favori per Draghi crescono, ma che è proprio Palazzo Chigi che sembra non fare ciò che si deve per agevolare l’operazione per cui mezzo Pd si è attivato. Obiezione che il segretario dem si sente fare pure da Matteo Renzi. I due si vedono di buon mattino, negli uffici del senatore di Scandicci. E analizzano nomi e scenari. Quello di Giuliano Amato, tra gli altri, evocato da Letta come si fa con le cose che possono risolvere un rebus: “Un profilo autorevole, che può raccogliere voti trasversalmente”. Ben più di un’ipotesi, nella mente del segretario del Pd. Renzi prospetta anche nomi che troverebbero più facilmente il favore del centrodestra: e oltre ai soliti noti, l’attenzione si sofferma su quella Paola Severino di cui anche Matteo Salvini ha parlato con Giuseppe Conte. Perché in fondo, Renzi ne è convinto, con l’incognita del Cav. che gravita sui pensieri di tutti, il leader della Lega potrebbe accettare di evitare l’azzardo della conta su Pera o la Moratti, e chiudere un accordo più agevole su personalità meno polarizzate. Eccola qui, l’aura di Pier Ferdinando Casini.