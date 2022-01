In apertura della plenaria il Parlamento europeo ricorda il suo ex presidente. L'elogio funebre di Enrico Letta e gli interventi di Michel, Macron e dei leader dei gruppi politici

In memoria di David Sassoli, la cerimonia a Strasburgo

Il Parlamento europeo ricorda il suo ex presidente David Sassoli, scomparso l'11 gennaio scorso a una settimana esatta dalla fine del suo mandato, in cerimonia solenne a cui prenderanno parte le più alte cariche dell'Unione europea. Sul Foglio abbiamo raccontato come sono andati i funerali di venerdì a Roma: dolore, spirito europeo e alcuni pensieri sul Quirinale.

Oggi sarà la plenaria di Strasburgo a rendere omaggio a Sassoli. Enrico Letta, segretario del Pd ed ex presidente del Consiglio italiano, farà l'elogio funebre (qui il testo del suo intervento). Poi prenderanno la parola Charles Michel, Emmanuel Macron e i leader dei gruppi politici. Ursula von der Leyen non sarà invece presente: "Il mio autista è risultato positivo al Covid – ha reso noto via Twitter – purtroppo, devo pertanto cancellare la mia partecipazione alla plenaria del Parlamento europeo. Sto tornando a Bruxelles".

Anche se in lutto, il Parlamento europeo deve andare avanti. C'è da eleggere un nuovo (o una nuova) presidente. Le trattative sono continuate nel fine settimane. Nonostante ci sia una chiara favorita – la deputata maltese del Ppe Roberta Metsola – la settimana potrebbe riservare qualche sorpresa.