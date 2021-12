Il gioco della Lega. No all'obbligo vaccinale come spia della possibile uscita dal governo

Roma. Negano tutti, non la esclude nessuno. “La Lega può uscire in qualsiasi momento dal governo”, la “Lega non può accettare tutto quello che desidera il governo”. E dicono che sia stato Giancarlo Giorgetti, che pure gli è amico e per cui Mario Draghi prova affetto, a spiegare che quello che si chiedeva in Cdm, l’obbligo vaccinale esteso al mondo del lavoro, era inaccettabile almeno come Pd e Forza Italia lo desideravano: “Non posso accettare che il mio partito venga descritto come un partito di sprovveduti. Se si deve fare, si faccia bene”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE