Montezemolo al Colle, ha più like di tutti

Praticamente lo ha chiamato un noto social di foto per chiedergli di entrare nel Cda. E la politica ormai è una questione di follower… fissi. Se non sentivate Luca Cordero da un po’, è perché preparava la discesa in campo

Da un sondaggio fatto ieri insieme all’ufficio per il censimento Istat, gli italiani alla domanda “Se votaste per il presidente della Repubblica, chi scegliereste?” hanno risposto al 98 per cento: Montezemolo. Sia perché è un bellissimo uomo, sia per il prestigio internazionale. Forse più di Draghi… Anche in un recente sondaggio tra i cittadini del Regno Unito, alla stessa domanda la maggioranza ha risposto: Montezemolo. E basta. Essendo l’italiano più conosciuto nel mondo. Il secondo è Briatore. Quindi Luca Cordero di Montezemolo è il futuro inquilino del Quirinale (verrà riconfermato dal 2036 al 2043, in mezzo andrà Matteo Renzi). Vediamo i social.