Zingaretti ha deciso: mascherine all'aperto a Roma e nel Lazio

L'ordinanza sta per essere firmata dal presidente. L'obbligo avrà valore nella capitale e su tutto il territorio regionale, ed entrerà in vigore tra domani e lunedì

Coi suoi collaboratori, Nicola Zingaretti ha convenuto che si tratta di un misura precauzionale, presa per provare ad anticipare la variante Omicron, proprio sotto le feste. Ci sono state discussioni, ci sono stati consulti coi tecnici. Ma alla fine la decisione è stata presa: nelle prossime ore dalla giunta del Lazio verrà emanata una ordinanza valida su tutto il territorio regionale per introdurre l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto. La firma di Zingaretti sul documento arriverà a brevissimo, e la norma entrerà in vigore sicuramente a partire da lunedì, forse già da domani. È una disposizione che prescinde dal cambio di colore, e che per quanto possibile prova a prevenirlo.

Per questo Zingaretti, mentre ancora si attende l'annuncio ufficiale, spiega il senso della sua decisione: "Vista la curva dei contagi stiamo valutando una ordinanza per l’obbligo di mascherine all’aperto che avrà efficacia su tutto il territorio regionale. Nel caso firmerò un ordinanza ad hoc. Si tratta di una misura precauzionale, a prescindere quindi dal cambio di colore”.