Non toccate Amazon, nostra dea dell'accessibile

Pazienza se è monopolista, per un tratto ne ha pieno diritto. Non ha tradito nessuno, sarebbe ingiusto che fosse tradita, in nome di regole vecchie, da un pugno di burocrati limitati

Giù le mani da Amazon. Antipatizzanti: astenersi dal rompere le palle all’industria clou di questo secolo, o della prima metà del secolo. Amazon è un’amichevole intrusa, una compagna di vita, una performance eccezionale, che ti raggiunge ovunque con la rete delle reti più efficace mai esistita, ribassa i prezzi, eccita i consumi, informa, seleziona il possibile, ti cerca, ti suggerisce, ti aiuta, garantisce spedizioni per ogni dove e in tempi più che ragionevoli, ti tira fuori da un potenziale isolamento, è decisiva in tempi di libertà e ancora più decisiva in tempi di pandemia, di lockdown, di difficoltà sociali, vale cento sindacati, vale un tesoro con i suoi pacchi statuari e simbolici, altro che la Campbell di Warhol, qui è roba classica, da atleta di Mirone, da trasfigurazione fidiaca, Auguste Rodin e i suoi borghesi, Canova, la Pietà di Bezos.