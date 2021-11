I partiti in crisi si affidano a volti nuovi (e nuove leve) per le ospitate in tv

C’erano una volta le facce inamovibili da talk show, quelle presenti a reti unificate. Erano i tempi d’oro gialloverdi, e ovunque imperversavano i Matteo Salvini e i Luigi Di Maio e i Danilo Toninelli, i Claudio Borghi e gli Alberto Bagnai, per non dire dei tempi precedenti (exploit del grillismo, con Alessandro Di Battista mattatore dei teleschermi). Ma i tempi sono cambiati, e l’avvento di Mario Draghi a Palazzo Chigi, per non dire dei prossimi mesi di preludio all’elezione del presidente della Repubblica, impongono altri modi e altri stili. Non per niente Silvio Berlusconi, qualche giorno fa, inaugurando la nouvelle vague di presenza sulla scena politica post Covid, ha annunciato la partecipazione al congresso dei Popolari europei a Rotterdam, il 17 e il 18 novembre sottolineando, seppure sottotraccia, il concetto rivolto ai suoi: non potete, voi che siete al vertice di Forza Italia, andare così poco in video, bisogna al più presto correggere il tiro e le lacune comunicative. (E si ricordano i recenti tempi in cui il deputato e responsabile tv di Forza Italia Andrea Ruggieri aveva cercato di lanciare una campagna per un turn-over di volti azzurri).

