A Venezia i banchi a rotelle dell'Azzolina, mai usati, smaltiti come rifiuti ingombranti

Erano in dotazione a un liceo della città, ma finiscono in discarica caricati su una chiatta

Non c'è pace per i banchi a rotelle promossi dall'allora ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, e dall'ex commissario per l'emergenza covid, Domenico Arcuri. Come raccontato da La nuova Venezia, i banchi sono stati caricati su una chiatta per essere smaltiti come rifiuti ingombranti. Erano a disposizione del Liceo Benedetti, ma la dirigente scolastica, Stefania Nociti, dopo aver cercato di piazzarli al comune e ad altri enti pubblici è stata costretta a disfarsene. Come fossero frigoriferi, materassi o vecchi televisori.