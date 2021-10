Lamorgese si vendica di Salvini: nomina Maroni capo della Consulta sul lavoro nero

La titolare del Viminale nomina l'ex segretario della Lega anti-Salvini (nonché già ministro dell'Interno) ai vertici dell'organismo che si occuperà dello sfruttamento dei lavoratori

Che sia una fredda vendetta contro gli attacchi di Matteo Salvini ("gli idranti contro i manifestanti a Trieste nemmeno in Venezuela: vergogna", l'ultimo attacco solo ieri) o il giusto riconoscimento al merito di chi in altre stagioni ha diretto il Viminale non si sa.

Di sicuro la mossa della ministra Luciana Lamorgese è destinata a far parlare. La titolare dell'interno ha nominato Roberto Maroni, già segretario della Lega nonché ministro dell'Interno, presidente della consulta per l'attuazione del "Protocollo d'intesa per la prevenzione e il contrasto dello sfruttamento lavorativo in agricoltura e del caporalato”.

Maroni è stato il predecessore di Salvini a capo del Carroccio. L'ex governatore della Lombardia negli ultimi anni a più riprese ha criticato la linea dell'attuale leader della Lega, compreso quando sedeva al Viminale.