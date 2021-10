Il Sud volta le spalle al sovranismo e il Pd vince dovunque, Mastella a parte

Il vento populista non soffia più nel Mezzogiorno e così il centrosinistra fa il pieno di sindaci nei ballottaggi. Con l’eccezione di Benevento, dove si afferma l’eterno Richelieu centrista, Clemente Mastella. L'onda populista delle politiche e delle europee sembra essersi infranta sulle contraddizioni gialloverdi: le liste dei grillini e del Carroccio sono presenti a macchia di leopardo con risultati modesti, mentre appare rilevante l’astensione. Il fronte progressista si impone a sorpresa a Latina con il sindaco uscente, il progressista Damiano Coletta (nel primo turno l’ex primo cittadino Vincenzo Zaccheo del centrodestra aveva sfiorato la vittoria); a Cosenza il socialista Franz Caruso ha ribaltato il risultato di quindici giorni fa (era in vantaggio contro il quasi omonimo Francesco Caruso del centrodestra) riportando la città a sinistra dopo dieci anni; a Caserta Carlo Marino è stato confermato sindaco, sbaragliando Giampiero Zinzi, candidato leghista. A Isernia ha vinto per il centrosinistra Piero Castrataro, che ha espugnato una città-fortino per il governatore Donato Toma e per l’eurodeputato forzista Aldo Patriciello. Benevento resta feudo del leader centrista Clemente Mastella, che sbaraglia l’avversario Diego Perifano (Pd), con il sostegno di Vincenzo De Luca: come il collega pugliese Michele Emiliano, il governatore sceglie chi appoggiare in autonomia rispetto alla linea del partito nazionale.

