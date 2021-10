Draghi alla settima Conferenza dei presidenti dei Parlamenti del G20

"La pandemia è finalmente sotto controllo in molte parti del mondo grazie a campagne di vaccinazione efficaci. Ma il Covid-19 continua a colpire duramente molti paesi. A fine settembre, si contavano più di 50.000 morti al giorno, nonostante l'enorme aumento della produzione di vaccini. Un numero così alto di morti è semplicemente inaccettabile", dice il presidente del Consiglio, Mario Draghi, al Senato per la settima conferenza dei presidenti dei Parlamenti dei paesi del G20.

"I Parlamenti sono stati motore di sviluppo economico e civile. Avete vigilato sull'operato dei governi e indirizzato lo scontro politico verso soluzioni costruttive. Avete mediato tra gli interessi di diversi gruppi, lavoratori e imprenditori, giovani e anziani. Avete raggiunto compromessi difficili tra libertà e sicurezza, profitto e solidarietà.Vi siete battuti per il progresso delle nostre società e avete difeso lo stato di diritto e le libertà fondamentali. Dobbiamo essere grati ai Parlamenti per ciò che hanno fatto e per quello che continuano a fare".

"I paesi del G20 - ha detto la presidente Casellati - rappresentano il 60 per cento della popolazione mondiale, l'80 per cento della ricchezza globale e il 75 per cento del commercio internazionale. Ma le convergenze maturate in seno al G20 contano, in realtà, per tutto il mondo. Questo pone anche a noi legislatori una grande responsabilità, perché i nostri Parlamenti costituiscono, ognuno nel solco della propria tradizione costituzionale, il serbatoio di rappresentanza, di democrazia e di dibattito su cui poggia l'impegno internazionale dei nostri governi".