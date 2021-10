La difesa di Salvini: "Abbiamo vinto a Bernarda"

Si presenta allo Speciale del Tg1 e non parla di sconfitta. Dice: "La prossima volta il centrodestra scelga per tempo i suoi candidati". Matteo Salvini interviene a spoglio in corso ma con Milano già data e per perduta. Per non riconoscere la sconfitta anticipa che "l'anno prossimo votano 25 capoluoghi di provincia. Il centrodestra ha il dovere di individuare i suoi candidati il prima possibile. Chiederò agli amici Giorgia e Silvio di presentare entro il mese di novembre i propri candidati, civici o non civici, per avere almeno 5 o 6 mesi di tempo per spiegare la nostra proposta ai cittadini. Scegliere presto e insieme".

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE