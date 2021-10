Furbata: Raggi apre 34 cantieri sotto elezioni. Ma chi ci casca? 

Per la felicità dei pensionati e degli sketch dei comici, da un paio di mesi a questa parte Roma pullula di cantieri: 34 i principali, aperti fra la fine di maggio e le ultimissime giornate di settembre. E insieme ai cantieri, anche la comunicazione social della Giunta capitolina si concentra in questo sforzo: ville, alberi, strade, semafori, grandi (e contestate) opere, non c’è giorno in cui non giunga un aggiornamento da Palazzo Senatorio. Le polemiche non mancano: né quelle politiche né, tantomeno, quelle delle categorie, specialmente le associazioni dei commercianti, che stigmatizzano questa super attività nell’aprire senza che i cantieri si chiudano mai. Il caso più eclatante è quello di via Nazionale – ma in ottima compagnia con i cantieri di via del Tritone e via dei Cerchi – dove da un paio di mesi sono iniziati i lavori. Via Nazionale e via dei Cerchi rientrano nel Piano Sampietrini, ovvero nel percorso di rimozione dello storico “sercio” romano da sostituire con l’asfalto o magari solo da rimettere a posto.

