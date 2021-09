Perché è importante la revisione del catasto

È impressionante notare la resistenza che incontra la riforma del catasto ogni volta che se ne torna a dibattere. Oggi tocca alla nuova legge delega fiscale che la maggioranza vuole varare probabilmente entro settembre (inizialmente era prevista per luglio) e che dovrebbe contenere anche la revisione del catasto. Se non per aggiornare i valori ormai decisamente antiquati, almeno per ricevere i fondi europei del Next Generation Eu. La Commissione europea ci ha richiesto infatti nelle raccomandazioni annuali, che sono l’asse portante del Pnrr, di aggiornare i valori catastali – assieme a un’altra serie di misure – con l’obiettivo di ridurre la troppo elevata pressione fiscale sul lavoro.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE