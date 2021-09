Nicole Minetti annuncia l'apertura del suo profilo su Onlyfans

La ex igienista dentale, già consigliera regionale e coinvolta nel Rubygate, fa contenti i suoi follower sui social. E, con foto osé, prepara il suo sbarco sul sito di spettacoli a pagamento

Era la donna che conosceva i segreti più privati del premier, l'igienista dentale da cui a un certo punto sembrarono dipendere i destini del paese. E ora sta per aprire un profilo su Onlyfans, sito web attraverso cui gli iscritti ottengono soldi esibendosi in spettacoli e prove di vario di genere. Nicole Minetti torna a far parlare di sé. Molti anni dopo l'affaire Ruby e la polemica connessa al bunga bunga, la ragazza riminese classe '85, già consigliera regionale in Lombardia, grande protagonista delle cene eleganti di Arcore, annuncia ai suoi follower che a breve aprirà un profilo privato su Instagram "per tutti quelli che volevano Only Fans", piattaforma di cui molto s'è parlato per il ricorso a contenuti porno.



È forse un nuovo inizio, per la Minetti, che sembra quasi percorrere al contrario la parabola di altre sue colleghe soubrette, che dal mondo dello spettacolo trovavano nella politica il loro approdo con biglietto di sola andata. Lei, invece, già hostess negli studi di Publitalia, dopo aver conosciuto Silvio Berlusconi nel 2009 presso l'ospedale San Raffaele di Milano, dove l'allora premier era ricoverato dopo l'aggressione subita a Piazza Duomo e dove lei lavorava come igienista dentale, fu poi candidata ed eletta, nelle liste del Pdl, al Consiglio regionale lombardo. Fu poi coinvolta nel Rubygate, Ma era il 2019, ormai, quando la Cassazione si espresse. E la carriera politica della Minetti era già conclusa da tempo. Ora, su Onlyfans, prova a reinventarsi di nuovo.