L'età Draghi-Macron, la cena dei leader "multilaterali" per il dopo Merkel

Roma-Parigi. Si cercano e si danno del tu perché c’è un rapporto informale che consente di superare le forme. Non è la politica estera della pacca sulla spalla, ma un’intesa tra chi si candida a riempire il vuoto che verrà lasciato da Angela Merkel. Pensano entrambi che “l’Europa deve rimanere quel riferimento influente che in questi anni ha rappresentato” e che dopo la crisi dell’Afghanistan, l’addio americano, non potrà che “tornare l’età del multilateralismo”. Mario Draghi ed Emmanuel Macron ceneranno insieme, questa sera, a Marsiglia, alla vigilia dell’apertura del congresso dell’Unione mondiale per la conservazione della natura. Macron ha chiesto un momento di confronto. Il premier italiano sarà alle 18 in Francia. Elenchiamo gli argomenti della conversazione: la crisi afghana, l’assetto libico, la collaborazione per permettere l’accoglienza dei rifugiati e infine il prossimo equilibrio europeo. Secondo quanto riferito al Foglio, da fonti vicine all’Eliseo e da informazioni raccolte a Bruxelles, il presidente francese cerca in Draghi un sostegno per realizzare uno dei primi obiettivi della sua agenda. La Francia assumerà infatti la presidenza della Ue a gennaio del 2022. E’ la Difesa comune, una difesa europea, il capolavoro che i due paesi potrebbero realizzare. Si insiste ancora su questa affinità Draghi-Macron per un semplice motivo. Non è un artificio.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE