"Bene le linee guida per i trasporti. Ma resta il nodo dei controlli"

Mezzi pieni all'80 per cento: "Ai cittadini va spiegato che con questa capienza non ci si potrà aspettare di avere un metro di distanza dal proprio vicino", dice l'assessore ai Trasporti della Lombardia Claudia Terzi. Atteso il parere definitivo del Cts sul protocollo proposto da Giovannini e Gelmini alle regioni

“Scaglionamento degli ingressi nelle scuole, orari di apertura differenziati per i negozi, bus pieni all’80 per cento e responsabilità nel rispetto delle regole: questi i punti essenziali per riaccendere i motori il prossimo mese”: Claudia Terzi, assessore ai Trasporti della Regione Lombardia, ha partecipato all’incontro con i ministri Maria Stella Mariastella Gelmini (Affari Regionali) ed Enrico Giovannini (Infrastrutture e Mobilità Sostenibili) per definire le tappe verso la riapertura di settembre. “Faremo di tutto per consentire una ripresa delle attività scolastiche in presenza con i più alti standard anti-covid”, chiarisce l’esponente della giunta Fontana. Resta da sciogliere il nodo relativo a chi deve controllare il distanziamento e la presenza delle mascherine sui mezzi: sul tema è possibile che si arrivi ad una legge ad hoc (tra dieci giorni ci sarà sul caso un nuovo incontro con il ministro dei Trasporti).