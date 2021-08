Zingaretti di nuovo in quarantena. La moglie positiva al Covid

Il governatore del Lazio in autoisolamento. Nonostante il doppio vaccino, la moglie è risultata positiva al coronavirus

Nicola Zingaretti è di nuovo in quarantena. La moglie del governatore del Lazio, Cristina Berliri, è risultata positiva al coronavirus nonostante sia vaccinata (doppia dose di Pfizer). La donna, dirigente del ministero del Lavoro, sta bene (ha solo un po' mal di gola e qualche linea di febbre). Zingaretti è risultato negativo, ma dovrà rimanere in autoisolamento per una settimana. La coppia si trova a casa a Roma.

Pubblicità

Per il governatore del Lazio si tratta di una piccola maledizione: è stato tra i primi politici nazionali, lo scorso anno, ad ammalarsi di Covid-19 e nelle settimane passate è di nuovo finito in quarantena per un caso di coronavirus nel suo staff. Adesso tocca alla moglie. A causa di questo brutto imprevisto il governatore ieri non era presente alla cerimonia in ricordo delle vittime del terremoto ad Amatrice.