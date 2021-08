Insicurezza cibernetica

L’approvazione da parte del Senato del provvedimento che istituisce l’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale arriva in un momento molto complicato. Da un lato l’attacco ransomware alla Sanità della regione Lazio, dall’altro il primo giorno dei lavori del G20 ministeriale dedicato alla digitalizzazione. Il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, e il ministro per l’Innovazione tecnologica, Vittorio Colao, hanno accolto ieri a Trieste i rappresentanti delle venti più grandi economie del mondo, ma l’anno scorso, alla stessa riunione del G20 sotto la presidenza dell’Arabia Saudita, l’Italia era l’unico paese, insieme ad Argentina, Brasile, Messico e Sudafrica, a non avere ancora istituito un’agenzia per la cybersecurity. Che è necessaria più che mai, in un momento in cui si spinge sulla digitalizzazione ma allo stesso tempo aumentano le minacce internazionali – come dimostrato dal caso della regione Lazio.

