Meloni vola dal Cav. tra collezioni di farfalle e promessa di centrodestra unito

La leader di Fratelli d'Italia va a pranzo in Sardegna da Berlusconi: "Esisteranno ancora maggioranze spurie'", le chiede. E lui: "Non marciamo uniti". Quirinale sullo sfondo

L’ultima volta che Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni si videro di persona fu a Ravenna. La pandemia era una minaccia esotica, Giuseppe Conte regnava pacioso a Palazzo Chigi e Mario Draghi si godeva i primi mesi lontani dalla Bce. Gennaio 2020: chiusura della campagna elettorale per le regionali in Emilia Romagna. Ieri mattina la “capa” di Fratelli d’Italia è volata con un aereo di linea in Sardegna, a Villa Certosa, invitata dal Cav. Tre ore. Un pranzo. E tante rassicurazioni.

A propiziare l’incontro è stato Ignazio La Russa, pontiere della tregua fra Meloni e Berlusconi (e quindi per estensione, forse, anche con Matteo Salvini, assente ma pronto a rilanciare il rapporto “idilliaco” con Giorgia).