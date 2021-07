Il green pass per combattere la pandemia dei non vaccinati

Il green pass è l'unico modo per combattere la pandemia dei non vaccinati. L'opinione del direttore del Foglio, Claudio Cerasa, intervenuto oggi a Rtl 102.5. "Le minoranze chiassose fanno molto chiasso e sembrano maggioranza ma sono solo piccole sacche di resistenza. Se si è contro il green pass si è per lockdown futuri. Il green passa aiuta a combattere la pandemia dei non vaccinati"