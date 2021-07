"Obbligare i professori a vaccinarsi per evitare la Dad". Parla Ronzulli

Nessuna tregua a i No vax e Boh vax. Firmato Licia Ronzulli. E’ suo il disegno di legge che obbliga i professori a vaccinarsi. Senatrice, il ddl che ha presentato punta a respingere la platea dei docenti in classe senza vaccino. Che visione c’è dietro questa legge? “Quello degli insegnanti – spiega la parlamentare berlusconiana – non è un lavoro come un altro, è una missione, assolvono a una funzione sociale importantissima. A loro è affidata la responsabilità dei nostri figli quando sono in classe, non possono certo rischiare di comprometterne la salute contagiandoli o provocando focolai nelle scuole. Per fortuna la stragrande maggioranza di loro sono già vaccinati, ma bisogna correre ai ripari perché, purtroppo, ci sono alcune sacche di resistenza”. Parliamo del testo. Sono previste sanzioni per i docenti o il personale che non si è sottoposto a inoculazioni? Che fine fanno? “A differenza che negli ospedali o nei luoghi di cura, dove ci sono uffici e servizi che non richiedono necessariamente un rapporto diretto con i pazienti, a scuola è difficile immaginare mansioni che non prevedano il contatto con bambini e ragazzi. Chi non dovesse vaccinarsi non può stare in classe”, taglia cortola senatrice.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE