Il bonus per gli sposi era una fake news

La detrazione fiscale per le coppie che pianificano le nozze non è mai stata neppure presa in esame dal governo: si trattava di un emendamento leghista poi cassato. Resta il sostegno a fondo perduto per le imprese del settore wedding, tra le più colpite dalla pandemia

Si può dire che alla fine si tratta di una fake news: non esiste alcun “bonus matrimonio” (sottoforma di generosa detrazione per gli sposi) approvato dal Parlamento né tantomeno dal governo. A vederlo con gli occhi dei tecnici del Mef, nasce tutto da un grande equivoco. “E infatti noi, come governo, non ci siamo mai pronunciati su un simile emendamento, e di certo non a favore”, ripete la viceministra grillina Laura Castelli. Insomma il tanto propagandato “bonus” per i novelli sposi non è stato altro che questo: una trovata di un gruppo di deputati della Lega che è finita anzitempo nel tritacarte della commissione Bilancio della Camera. E’ stato lì, infatti, che nelle ultime settimane si sono discusse le proposte correttive sul decreto “Sostegni bis”. E così tra i molti, è stato analizzato anche il settore del cosiddetto wedding, ovvero la pianificazione e l’organizzazione dei matrimoni: un settore piegato dalla pandemica che dà lavoro a centinaia di migliaia di addetti. Ogni partito ha avanzato le proprie proposte al riguardo, secondo la solita dinamica parlamentare: alla fine, essendo i vari emendamenti abbastanza trasversali, sono stati omologati e ricompresi in un unico articolo su cui si è registrata un’intesa che è andata dal Pd fino a Fratelli d’Italia. Si tratta, in sostanza, di un contributo a fondo perduto di 60 milioni di euro da ripartire, in base alla perdita di fatturato, tra gli operatori del settore del wedding, per quelli degli eventi e per l’Horeca, ovvero Hotel, ristoranti e catering.