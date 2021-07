Un giornale, un festival: a Porro manca solo un partito

Roma. Ti sei fatto un sito, anzi, “un giornale” che porta il tuo nome “Nicolaporro.it” e adesso ti vuoi fare pure un festival chiamato “La Ripartenza”, due giorni a Bari (17 e 18 luglio). Amministratori delegati, impresa, un ministro (Giancarlo Giorgetti) la presidente del Senato come ospiti. Insomma, ma perché non ti candidi? “Perché non potrei fare neppure il capolista di una lista chiamata Porro”. E se te lo chiedesse Giorgia Meloni come ha fatto con il tuo amico Vittorio Feltri? “Risponderei alla Feltri. Si guadagna troppo poco. Non me lo posso permettere”. Che ci guadagni a fare questo evento a Bari, al Teatro Petruzzelli? “Non ci guadagno semmai ci rimetto. Ma ne vale la pena. Ho un sito che ormai è una testata giornalistica con oltre 40 collaboratori. Non ho la carta. E’ vero. Mi sono allora detto: ho bisogno della fisicità. Sono pugliese. Per questo ho pensato a Bari. Perché al sud io ci vado al contrario di quelli che ne straparlano. Mi ha sostenuto il sindaco del Pd, Antonio Decaro. Bravissimo”.

