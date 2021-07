"Il Pd sullo Zan sarà compatto. Renzi usa il testo per uscire dalla marginalità". Parla Serracchiani

Dice: “C’è qualcuno che ha cambiato idea ma solo per opportunismo e per tornare centrale”. Aggiunge: “Non può che amareggiare ma il Pd andrà avanti fino in fondo”. Pensa: “Il ddl Zan è un testo equilibrato e non si media con chi da sette mesi prova in tutti i modi ad affossarlo”. E’ convinta che giorno 13 luglio, al Senato, il suo partito non si spaccherà, che Matteo Salvini si è appropriato dei referendum e del nome di Marco Pannella “come si appropria della nazionale di calcio e che il suo europeismo è sempre e rimane d’opportunità”. Lo confida al Foglio Debora Serracchiani, capogruppo alla Camera del Pd. Cara Serracchiani, non crede che il Pd stia invece sbagliando tutto? “Credo l’esatto contrario. Credo che ci sia un partito, il mio, che da oltre sette mesi chiede la calendarizzazione di questo disegno di legge. Credo che ci sia una destra che in ogni modo, attraverso ostruzionismo, richieste di audizioni, oltre 170, ha come obiettivo quello di spazzare via questo ddl depositando addirittura un testo che scardina la legge Mancino. Il ddl Zan, fino a poche settimane fa, era condiviso anche da chi improvvisamente ha cambiato opinione”.

