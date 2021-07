I mal di pancia nel Pd sul ddl Zan. Taricco: “Tre articoli da cambiare”

Il senatore Mino Taricco del Partito democratico è tra coloro che, pur ritenendo una legge come il ddl Zan necessaria, non nasconde che ci siano delle modifiche da fare. E indica tre punti da cambiare per poter dire di aver fatto una buona legge. Ovvero, l'articolo 1, con la definizione dell'identità di genere "che è non necessaria in questo testo e che, così com'è formulata, rischia di fare un discorso che nulla c'entra con questo provvedimento".

C'è poi l'articolo 4 in cui Taricco ravvede, nella formulazione attuale, "il rischio di una riconducibilità a fattispecie di reato di semplici espressioni di pareri ed opinioni"; e infine l'articolo 7, per quanto riguarda la scuola. "Non credo sia sensato nelle scuole di ogni ordine e grado andare a discutere di questo tipo di tematiche", sostiene Taricco. E dice di credere che tra i suoi colleghi del Pd ci siano molti che condividono queste perplessità.

Alla domanda se, qualora questi punti non venissero modificati, voterebbe comunque la legge, Taricco risponde: "Al momento è prematuro dirlo" e aggiunge che in questo momento l'obiettivo è creare le condizioni perché si possa trovare un testo migliore che, specifica Taricco, "è assolutamente da approvare".