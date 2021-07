Michele Anzaldi contro la Rai di Foa e la politica (M5s) del rinvio

Il M5s ha chiesto di far slittare il voto sui consiglieri di nomina parlamentare. "Atto di gravità inaudita, fatto da chi voleva liberare la Rai dalla politica", dice Anzaldi. E sul profilo del nuovo ad: "Esterno? Basta che rispetti le regole e non cambi le carte in tavola"

“Bestia nera”: così il presidente Rai uscente Marcello Foa, intervistato da Repubblica, definisce Michele Anzaldi, deputato di Italia Viva e segretario della Commissione di Vigilanza. Uno che da molti anni la Rai la tiene nel mirino (spesso ricambiato). E insomma succede che lui, Anzaldi, ribadisca che Foa, a suo avviso, è uno che per “tre anni” ha fatto il presidente “con votazione taroccata e avvenuta con il beneplacito di quelli che volevano cambiare la tv pubblica – e ancora stiamo aspettando l’accesso agli atti, per quel fatto” (sul banco degli imputati sono finite le schede a suo tempo usate per eleggere Foa, a proposito della possibile mancanza del requisito di non riconoscibilità). E così Anzaldi ha fatto appunto la bestia nera (“e invece, vedi mai, magari sono l’unica bestia bianca”, dice) di fronte alla richiesta grillina di rinvio del voto parlamentare sui nomi dei quattro consiglieri del prossimo Cda: “Un precedente gravissimo”, per Anzaldi: “Una parte politica, per motivi politici, vedi dissidio Grillo-Conte, chiede il blocco di una procedura avviata dai presidenti di Senato e Camera. Un precedente dettato solo da motivi che hanno a che fare con logiche spartitorie e nulla con gli interessi della Rai, dei dipendenti e del canone dei cittadini. Un atto gravissimo per le istituzioni, perpetrato sul tema Rai da quelli che volevano liberarla dalla politica”, tanto più che, con lo slittamento del voto (ipotesi: al 14 luglio — e Anzaldi dice: “Ma chi ci crede? il giorno dopo il voto sul ddl Zan”), si rischia di congelare la situazione, con eventuale prorogatio del cda uscente.