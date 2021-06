"Ducetto". Sulle mascherine all'aperto il nuovo attacco di Salvini a De Luca

La nuova puntata dello scontro fisso ( a distanza) tra Matteo Salvini e Vincenzo De Luca riguarda le mascherine all'aperto. Mentre tutta Italia è in zona bianca, infatti, un'ordinanza ad hoc firmata dal presidente della regione Campania impone l'obbligo di mascherine fino al 31 luglio nei centri urbani, nelle piazze, sul lungomare. La fine dell'obbligo di usare i dispositivi all'aperto, “simbolicamente, da un punto di vista sociale, morale, del lavoro, è un bel passo in avanti", dice il leader della Lega in onda a Rtl. "Mi spiace per i campani perché c’è una regola approvata dalla comunità scientifica e invece dove c’è il ducetto De Luca la gente ha disposizioni e vita diverse e non mi sembra normale”.

Pubblicità

Lo scontro verbale tra i due va avanti da tempo, con toni a volte esilaranti. "Salvini è tipo da würstel nel latte", dice il presidente della regione Campania. "Piccolo uomo", risponde il capo del Carroccio. "Il tre volte somaro ha ripreso a ragliare", ribatte De Luca. E via di questo tono. "Poverino, è un campione solo a parole", dice l'uno. "Neanderthal", gli fa il verso l'altro.