Salvini e Meloni a mezzo punto di distanza nei sondaggi

La supermedia YouTrend/Agi fotografa il riavvicinamento fra i primi 3 partiti (Lega, FdI, Pd). Cresce Berlusconi e continuano a calare i grillini

La supermedia dei sondaggi YouTrend/Agi fotografa un riavvicinamento fra i primi 3 partiti. La distanza che separa Lega, Fratelli d’Italia e Partito democratico è ormai inferiore al punto e mezzo percentuale. Un riavvicinamento dovuto in gran parte al calo della Lega – che dopo diverse settimane di stabilità perde un punto intero – mentre FdI aumenta dello 0,7 per cento toccando la soglia del 20 per cento dei consensi, e anche il Pd riprende a crescere, tornando sopra il 19 per cento. Cresce dello 0,8 anche Forza Italia, probabilmente premiata dal dibattito delle ultime settimane sulla federazione (o sul partito unico) del centrodestra. Continua a perdere consensi il M5s, che vede un calo dello 0,2 per cento.