Il Pd ascolti il dissenso rosa sul ddl Zan

"Non avrei mai pensato che le donne in Italia dovessero difendersi dal Pd”, scriveva tempo fa Marina Terragni, femminista, editorialista e animatrice di quel Feministpost che da qualche tempo coordina il dissenso femminile sulla legge Zan. Non che a destra ci sia tutta questa attenzione sulle donne. Ma un punto importante Terragni lo solleva. Nel dibattito sulla legge, il Partito democratico non ha lasciato emergere il dissenso di chi, da sinistra e femminista, non appoggiava questa norma, giudicandola lesiva dell’identità femminile oltre che un tantino liberticida sui temi del gender. Eppure ce ne erano di voci.

