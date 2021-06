“Cambiamo il ddl Zan”. Parla Elena Bonetti

“Il Family act è la prima riforma strutturale e integrata delle politiche familiari di cui l’Italia si dota e ha l’obiettivo di contrastare la denatalità. Oggi c’è uno scontro tra la sfida a proiettarsi in avanti e la sensazione che manchi una prospettiva sul domani: il tema è ridare a ciascuno una visione del futuro e far sì che questa diventi un progetto di vita su cui l’intera comunità si impegna. Il Family act lo fa con un sostegno economico universale per i figli, investendo nelle spese e nei servizi educativi, in un modello paritario di famiglia, in un incentivo del lavoro delle donne e del protagonismo dei giovani”. Così il ministro Elena Bonetti spiega al Foglio la legge che rappresenta un po’ il suo fiore all’occhiello.

