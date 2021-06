I leghisti di Bruxelles mollano Salvini e bussano a Tajani: "Basta col sovranismo"

Dicono che Antonio Tajani c’abbia quasi preso gusto: “Ormai sono loro che vanno da lui senza che neppure lui debba cercarli”, dice chi raccoglie le confidenze del vicepresidente di Forza Italia. “Loro”, nella fattispecie, sono gli europarlamentari leghisti. I quali, con una tendenza uguale e contraria a quella che a Roma porta molti azzurri a bussare alla porta di Matteo Salvini, continuano ad abbandonare il gruppo sovranista di Identità e democrazia. L’ultima è stata Luisa Regimenti. Romana, classe ’58, presidente nazionale dell’Associazione nazionale medici legali, dopo essere stata eletta a Bruxelles aveva sempre gradito con una certa insofferenza la compagnia molesta di lepenisti e estremisti di destra tedeschi di AfD. Fino a quando, nel weekend, ha maturato la decisione: “Mentre a livello italiano si discute di partito unico del centrodestra, qui siamo costantemente ridotti all’irrilevanza dalle posizioni di Id, per cui non ha senso restare”, s’è sfogata coi suoi colleghi. E ieri ha annunciato il suo addio. Andrà nei “Non iscritti”, per un po’, perché ogni espiazione ha bisogno del suo ravvedimento operoso. Ma poi il suo ingresso in Forza Italia, dove già sono entrati due suoi ex colleghi, è scontato.

