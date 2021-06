Non ci sono i gazebo ma attenti alle primarie tra Meloni e Salvini

L’attenzione di molti osservatori oggi, come è normale che sia, sarà rivolta al risultato delle primarie del Pd celebrate nella giornata di ieri con fortune alterne sia a Bologna sia a Roma. Le primarie democratiche, per quanto imperfette, per quanto traballanti, per quanto trasformate dagli apparati del Pd in uno strumento utile più a ratificare che a decidere, restano uno degli strumenti maggiormente innovativi introdotti nella stagione della così detta Seconda Repubblica. Eppure, nonostante i gazebo facciano parte esclusivamente del patrimonio genetico del centrosinistra, le primarie più interessanti che si stanno svolgendo in questo momento in Italia non si trovano a sinistra ma si trovano a destra, dove la competizione tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini si sta trasformando nel fatto politico più appassionante di questa stagione politica. Quelle tra Salvini e Meloni non sono formalmente primarie, non ci sono gazebo in vista, ma di fatto il leader della Lega e il leader di Fratelli d’Italia si muovono ormai da mesi come se fossero al centro di una grande competizione che Silvio Berlusconi probabilmente definirebbe molto simile a un “quid factor”.

