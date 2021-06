Draghi di velocità: "Accellerare sui decreti attuativi". Garofoli in aiuto dei ministeri

Il premier chiede "tempestività ai ministri" per evitare l'accumulo di decreti attuativi/inattuati. Monitoraggio affidato al sottosegretario alla presidenza, Roberto Garofoli. Nasce una "rete per l'attuazione del programma"

Roma. E’ il sottosegretario che diventa il soprasegretario, l’incaricato alla velocità, il tecnico dell’armonia e dell’efficienza. Non c’è solamente la necessità di accelerare dietro questa missione, questo voyage per ministeri, che Mario Draghi, ieri in Cdm, ha affidato al suo sottosegretario alla presidenza, il suo “signor decoro”. C’è l’urgenza Italia di legiferare bene ma attuare meglio, di svuotare l’armadio del non finito. A Roberto Garofoli viene consegnata dunque la dolce leva, il compito di monitorare i decreti attuativi ma inattuati, “l’abbiamo fatto ma non tutto”.