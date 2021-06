Il nuovo patto tra Delrio e Guerini. Ecco il manifesto di Base riformista

Nuovi movimenti nelle correnti del Pd. L'ex capogruppo si trasferisce nell'area dei cosiddetti "ex renziani". I posizionamenti in vista dei congressi regionali

Prima ancora del contenuto, a colpire sono state le presenze. Una in particolare: quella di Graziano Delrio. C'era anche lui, ieri sera, alla riunione di Base Riformista, la corrente centrista del Pd guidata da Lorenzo Guerini e Luca Lotti. Un nuovo ingresso, pare, e di un certo peso, visto che finora l'ex ministro dei Trasporti aveva sempre giocato in proprio, pensando semmai a costruirsi una sua ridotta. E invece ieri sera si è presentato, per lo stupore di tanti, alla sala Koch del Senato, e insieme a lui è andata anche Debora Serracchiani, che della cantèra di Delrio era una delle figure più note e che infatti gli è subentrata nel ruolo di capogruppo alla Camera. Piccoli movimenti, apparentemente. E che però hanno una certa importanza, nella geografia interna del Pd, quella che Enrico Letta voleva trasformare cancellando le correnti.