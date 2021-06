"Federarsi con FI per aiutare Draghi. L'euro è irreversibile". Parla Fontana, il vice di Salvini

Anche nella Lega c’è dunque chi è pronto a difendere e spiegare perché “federarsi è un’occasione”. Si tratta di Lorenzo Fontana ed è vicesegretario di Matteo Salvini, ex ministro della Famiglia. Per quale ragione Lega-FI insieme? Serve a voi ma perché dovrebbero venirci loro? Perché Forza Italia dovrebbe farsi annettere e scomparire? “Perché nessuno vuole annettere qualcosa e qualcuno. Perché abbiamo l’ambizione di presentarci come la prima grande forza del governo Draghi. Perché il centrodestra ha delle sfide che può e deve vincere. Elezioni del capo dello Stato, amministrative, politiche. Una federazione per incidere e non disperdersi”. Dice Fontana che la federazione al momento è aperta a quei partiti di centrodestra che sostengono una “esperienza di governo particolare”, ma aggiunge pure che “si può solo auspicare che gli amici di FdI, e Giorgia Meloni, un giorno ne possano fare parte”. Una federazione “per evitare la scomposizione, la nascita di sigle che arricchiscono l’offerta del centrodestra ma che finiscono per indebolire il centrodestra”. Non è un partito unico. Cosa vuole essere? Risponde: “E’ il vestito migliore che può indossare il centrodestra di governo. E’ un appello rivolto a chi si immagina un grande centrodestra a fianco di una figura straordinaria come Draghi. E’ una scommessa e una reciproca opportunità”.

