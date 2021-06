Tutte le volte che Renzi ha imitato Berlusconi

Ospite all'Aria che tira il leader di Italia viva fa il verso al presidente di Forza Italia. Dal 1996 a oggi, è un suo cavallo di battaglia

È un po' come "Essere o non essere": lo dici e sei subito Amleto. A chi vuole imitare Silvio Berlusconi basta dire quel "Mi consenta” con le esse strascicate per entrare nel personaggio. Matteo Renzi lo sa bene: l'imitazione del Cav. è uno dei suoi cavalli di battaglia, quando vuole fare lo spiritoso. Anche ieri, ospite dell’Aria che Tira su La7, ha risposto così a Myrta Merlino che gli chiedeva conto dei rumor su una eventuale nomina del presidente di Forza Italia al Quirinale. Ma fare il verso a Berlusconi è un must del leader di Italia Viva. ha iniziato nel 1996, appena due anni dopo la "discesa in campo". Era stata Striscia la Notizia a scovare un video inedito, di un giovanissimo Renzi in versione attore parrocchiale, impegnato nell’imitazione del Cav.

