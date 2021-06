Morte di Epifani, interrotto l'incontro Pd-sindacati

La notizia della morte dell’ex segretario della Cgil e poi del Partito democratico, Guglielmo Epifani, ha causato l’interruzione dell’incontro al Nazareno fra Pd e sindacati. Sulla soglia della sede del partito si sono presentati l’attuale segretario dem, Enrico Letta, e i leader di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri, e hanno espresso tutti il proprio cordoglio.

"È una notizia drammatica, che ci è arrivata durante l'incontro. È una giornata tristissima. Abbiamo interrotto la riunione per rispetto della memoria di Guglielmo Epifani. Esprimo profondo cordoglio di tutti i democratici e democratiche alla moglie. Ricordo il ruolo fondamentale che ha avuto come leader Pd, in un momento difficile", ha detto Letta.