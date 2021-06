Dopo 66 milioni di anni, l'ambiente non siamo noi

Con tutto il rispetto per De Gregori e Mattarella, la storia non siamo noi. Con ogni considerazione per i giornali “verdi” di sabato, l’ambiente non siamo noi. E con molto affetto per il simpatico profetismo di Chomsky, non siamo noi che condurremo il pianeta all’estinzione in una crisi inedita, dice lui, da 66 milioni di anni. Sono solo esercitazioni retoriche, sono casi di prosopopea. Prosopopea è la personificazione dell’astratto, ma in questo caso la personificazione stabilisce con la realtà una relazione egocentrica, antropocentrica, siamo noi a fare il passato il presente e il futuro, siamo noi a reggere come Atlante la Terra sulle nostre spalle, noi che la uccidiamo, la estinguiamo.

