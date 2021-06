Non è solo Calabria. Colpire Irto, indebolire Letta. Dopo Roma è ancora figuraccia

Roma. E’ così che il Pd vuole aiutare Enrico Letta? Per la serie “piovono ancora capolavori”. In Calabria le ultime erano queste: il candidato Nicola Irto si era ritirato. Il segretario del Pd stava lavorando per fargli cambiare idea. Il Pd calabrese chiedeva a Irto di ripensarci. Era previsto (oggi) l’arrivo a Reggio Calabria di Francesco Boccia, il delegato dem che si occupa di elezioni amministrative. Cosa accade nel frattempo? Accade che, a mezzanotte del 2 giugno, il più importante quotidiano italiano annuncia: “Letta sceglie Enzo Ciconte dopo il ritiro di Irto”. Non è vero niente. O almeno c’è una parte del Pd che vorrebbe Ciconte, ma Letta non gli ha offerto (ancora) la candidatura. E’ costretto infatti a smentire la notizia. Qualcuno ha cercato Ciconte? Sì. Lo ha confermato questo ex parlamentare comunista, esperto di dinamiche mafiose, e non c’è motivo di non credergli. E’ una persona rispettabilissima e dice perfino che sarebbe pronto a candidarsi “ma ci deve essere unanimità”. Una sola domanda: chi ha cercato Ciconte lo ha fatto per conto di tutto il Pd o è un’idea di una parte del Pd? Non è dunque abbastanza chiaro? La notizia, falsa, è uscita dal partito. Nel partito lo sanno tutti anche se lo dicono all’orecchio. Perché farlo? Per lanciare Ciconte che potrebbe realizzare il famigerato “campo largo”, per danneggiare Irto che è ancora il candidato preferito di Letta e per fare male a Letta. C’è un tentativo in corso che parte dalla Calabria ma che si è già sperimentato a Roma. Ha come obiettivo il caos, logorare il segretario per poter alla fine dire: “Vedete, un fallimento pure lui”.

