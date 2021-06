Perché Salvini e Meloni se le danno di santa ragione sulle città   

Il gesto distensivo è il rosario di Fatima che Matteo Salvini regala a Giorgia Meloni appena inizia la riunione per decidere i candidati alle amministrative. Milano, sì, anche. Ma soprattutto Roma. Sorrisi, moine, cortesie introduttive. Diffidenza di fondo. Niente di fatto. Ancora. Il gioco di Salvini era e rimane quello di prepararsi a scaricare su Meloni la colpa di un’eventuale sconfitta. Ieri il leghista ha parlato pochissimo, lasciando che fosse Antonio Tajani a obiettare. Provocazioni, divagazioni, tattiche competitive. Così il gioco di Meloni si compone nell’equilibrio complicato di candidare a Roma una persona che arrivi al ballottaggio. E che magari non vinca per forza (governare Roma è un incubo). Ma riuscirà a imporlo? E quando? Quando sarà troppo tardi? Enrico Michetti, il professore di Diritto amministrativo, il vicino d’ombrellone di sua sorella Arianna, è la persona sulla quale insiste. “Ma si può sapere chi è?”, le chiedeva Tajani. E Meloni: “E’ uno con un curriculum mondiale”. La verità è che tra i sondati da FdI nessuno era disposto a candidarsi, e i politici non sono mai stati una opzione. Nella Lega raccontano che sul serio Salvini aveva parlato con Massimo Giletti, che ci aveva pensato “per dieci giorni”. E Meloni lo avrebbe accettato. Così come lei stessa aveva fatto sondare imprenditori e rappresentanti di categoria. Ma niente. Solo rifiuti. Troppo rischioso amministrare Roma. La città che divora i suoi sindaci con opprimente rapidità. Perché mai un uomo con un lavoro, un’azienda, uno studio professionale, una carriera da tribuno televisivo, dovrebbe immergersi nelle acque agitate della città cannibale? Il sindaco di Roma guadagna 5.000 euro al mese. Il più insignificante dei deputati prende il doppio. E non ha la metà delle preoccupazioni. Non riceve due avvisi di garanzia per abuso d’ufficio all’anno.

