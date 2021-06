Comunali, il centrodestra verso candidati civici. A Roma si fanno i nomi di Michetti o Matone

Al termine di un vertice a Roma cui hanno partecipato tutti i principali leader, il centrodestra non ha ancora scelto i candidati per le elezioni amministrative di ottobre. Sembra però quasi certo che verranno scelti volti provenienti dalla “società civile”. Per il Comune di Roma, i nomi più probabili sono quelli di Isabella Matone ed Enrico Michetti. Nel video le dichiarazioni di Vittorio Sgarbi, Giovanni Toti e Antonio Tajani.

