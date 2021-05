La pazienza di Draghi fa 15 (giorni). O si agisce o si commissaria

Poteri sostitutivi per non sciupare il Recovery. 15 giorni o si interviene commissariando gli enti. Ecco come Draghi non vuole perdere tempo che dice essere "la nostra opportunità ma anche il nostro nemico"

Roma. E’ la tenerissima minaccia ma è il contrario del castigo. E’ la prova che, come diceva Totò, ogni limite ha una pazienza e che quella di Mario Draghi, del governo che deve spendere 210 miliardi di euro entro il 2026, ha una misura: quindici giorni. Entro quindici giorni le amministrazioni devono adottare i provvedimenti del Recovery, per evitare non tanto, e non solo, di essere commissariate, ma per non indossare le orecchie d’asino.