Non è un mestiere per vecchi. Mastella ci racconta la dura vita del sindaco

Quello del sindaco è un mestiere duro, con pochi soldi a disposizione e una responsabilità "di tutto e su tutto" ed è anche per questo che i partiti faticano tanto a trovare candidati per le elezioni comunali. Questo è a grandi linee il ragionamento che fa Clemente Mastella, sindaco di Benevento e protagonista della politica italiana da circa mezzo secolo. Gli chiediamo del centrodestra, della sua complicata ricerca di un candidato per Roma, e allora Mastella consiglia innanzitutto di trovare qualcuno che il sindaco voglia farlo davvero. E non necessariamente nella "società civile". La politica rappresenta la società civile e viceversa, sostiene Mastella: "50 per cento di imbecilli, 50 per cento di persone per bene".

Pubblicità

Ci spostiamo alle vicende nazionali. Chi vincerà la gara a due tra Salvini e Meloni? “Si giocherà all'ultimo miglio", prevede Mastella. Il Pd dovrebbe mollare il M5s? "Non è che deve mollare… Sono gli altri che non si attaccano". La tendenza dei partiti che sostengono il governo Draghi a fare proposte di parte come per fissare bandierine? "Sarà ancora più terribile durante il periodo del Semestre bianco".

Quando gli chiediamo una previsione sulla propria rielezione a sindaco di Benevento, Mastella ribatte con uno "spero di sì", ma aggiunge "poi sa, la democrazia è questa, Churchill fece tante cose e fu fottuto dagli inglesi dopo la guerra... può succedere di tutto”.